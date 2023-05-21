Зеленский предлагает мирный саммит в июле: Мир должен принудить Россию к миру

Президент Владимир Зеленский предлагает в июле провести саммит "формулы мира". Об этом он сказал во время выступления на одной из сессий в рамках саммита Большой семерки в Японии.

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"Скоро 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры с Россией должны проходить исключительно на основе предложенной Украиной "формулы мира", потому что Украине нужен постоянный мир, а не перемирие.

"В свое время, до 24 февраля, Украина провела с Россией более 180 раундов переговоров – 183 – в разных форматах по прекращению агрессии. В тех переговорах были уважаемые международные посредники, и они видели, что Россия не ищет мира. Перемирие не работало. Оно продолжалось семь лет, и за это время погибли тысячи людей", – сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что Россия и сейчас не желает мира, и принудить ее к нему можно только силой.

"Сейчас ничего не изменилось, кроме того, что мы, защищаясь, значительно ослабили Россию. Сейчас она откровенно ищет заморозки войны. Не ради спокойствия, а ради того, чтобы выиграть немного времени, нарастить силы и снова ударить", – сказал Зеленский.

"Вступивший на путь террора сам с него не сходит. Но у мира есть сила, достаточная для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир", – добавил он.

14 мая Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Путиным, потому что тот неадекватный и "через год придет убивать снова".

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