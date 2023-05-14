Зеленский исключил переговоры с Путиным: Он неадекватен, через год придет убивать снова

Президент Владимир Зеленский не видит возможности для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью итальянским медиа во время визита в Рим.

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Зеленский напомнил, что в 2019 году искал любые возможности для переговоров с Путиным, искренне надеясь на прекращение войны.

"В 2019 году я стал президентом, было много разной критики. Люди не хотели говорить с Путиным, а я сказал: а я буду, я попробую диалог", – рассказал он.

Сделать это было непросто, признался Зеленский, потому что Путин "извините, как принцесса не мог никак найти формат, в котором нам встретиться".

Теперь Зеленский не видит смысла говорить с Путиным вообще.

"С кем говорить? Он ничего не хочет. Для этого это шутки. Теперь, когда он видит, что стал слабее, Россия ищет что-то, чтобы успокоить все государства, чтобы не вводили санкции и нам не помогали. Он может сделать какой-то дипломатический шаг, но после этого он, поверьте мне, через год придет нашествием убивать нас снова. С ним все понятно. Он неадекватный человек", – сказал Зеленский.

В начале марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне будут нести ответственность за "подонка" Путина, равно как немцы – за Гитлера.

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