Прем'єр Іспанії прибув до Києва та анонсував пакет допомоги на €55 млн

Зранку 1 липня до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це політик повідомив у Twitter.

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Глава уряду Іспанії вже виступив у Верховній Раді, анонсувавши новий пакет допомоги Україні на 55 млн євро. Про це пише іспанське видання El Mundo.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від того, яку ціну доведеться заплатити", – сказав Санчес.

Він зазначив, що Іспанія як головуюча в ЄС буде підтримувати український народ.

З 1 липня країна за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна у Раді Євросоюзу та головуватиме до кінця 2023 року.

Санчес вже приїжджав до Києва на початку повномасштабної війни. Нардеп Ярослав Железняк сьогодні заявив, що 1 липня 2023 року іспанський прем'єр вже вдруге виступає у Верховній Раді.

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