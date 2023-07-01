UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Испании прибыл в Киев и анонсировал пакет помощи на €55 млн

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 13:46
Премьер Испании прибыл в Киев и анонсировал пакет помощи на €55 млн - Фото
Педро Санчес в Верховной Раде (Фото: Ярослав Железняк)

Утром 1 июля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил в Twitter.

Глава правительства Испании уже выступил в Верховной Раде, анонсировав новый пакет помощи Украине на 55 млн евро. Об этом пишет испанское издание El Mundo

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем с вами столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить", – сказал Санчес.

Он отметил, что Испания как председательствующая в ЕС будет поддерживать украинский народ.

С 1 июля страна по принципу ротации изменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

  • Санчес уже приезжал в Киев в начале полномасштабной войны. Нардеп Ярослав Железняк сегодня заявил, что 1 июля 2023 года испанский премьер уже во второй раз выступает в Верховной Раде.

Читайте также: В Испании открыли мурал, чтобы напомнить миру об Украине – фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаиспаниявоенная помощьпедро санчес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 