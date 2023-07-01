Премьер Испании прибыл в Киев и анонсировал пакет помощи на €55 млн

Утром 1 июля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил в Twitter.

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Глава правительства Испании уже выступил в Верховной Раде, анонсировав новый пакет помощи Украине на 55 млн евро. Об этом пишет испанское издание El Mundo.

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем с вами столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить", – сказал Санчес.

Он отметил, что Испания как председательствующая в ЕС будет поддерживать украинский народ.

С 1 июля страна по принципу ротации изменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

Санчес уже приезжал в Киев в начале полномасштабной войны. Нардеп Ярослав Железняк сегодня заявил, что 1 июля 2023 года испанский премьер уже во второй раз выступает в Верховной Раде.

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