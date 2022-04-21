"Украина имеет нашу поддержку". В Киев приехали премьеры Испании и Дании: видео с вокзала
21.04.2022, 10:17
Педро Санчез (фото - ЕРА)
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В Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчез. Об этом он сообщил в Twitter.
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"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании", – написал он.
ДОПОЛНЕНО В 10:40. Правительство Дании сообщило в Twitter, что Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским также посещает датский премьер-министр Метте Фредриксен.
Just arrived to Kyiv.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022
Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY
- В конце марта глава МИД Испании заявил, что отправили 10 самолетов с оружием в Украину. Дания снабжала Украину противотанковым оружием.
- Вчера в Киев приезжал глава Евросовета ЕС Шарль Мишель.
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