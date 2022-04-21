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"Украина имеет нашу поддержку". В Киев приехали премьеры Испании и Дании: видео с вокзала

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21.04.2022, 10:17
Педро Санчез (фото - ЕРА)
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В Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчез. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 10:40. Правительство Дании сообщило в Twitter, что Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским также посещает датский премьер-министр Метте Фредриксен.

Марк Сировой
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киев метте фредриксен педро санчез премьер-министр испании
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