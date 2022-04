"Украина имеет нашу поддержку". В Киев приехали премьеры Испании и Дании: видео с вокзала

В Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчез. Об этом он сообщил в Twitter.

"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 10:40. Правительство Дании сообщило в Twitter, что Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским также посещает датский премьер-министр Метте Фредриксен.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY