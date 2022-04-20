"Сердце свободной Европы". Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев – фото с вокзала

В Киев приехал глава Евросовета Европейского Союза Шарль Мишель. Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", – написал Мишель и отметил президента Владимира Зеленского.

9 апреля в Киев приезжали руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник для начала формальной процедуры вступления в ЕС. К 18 апреля Украина заполнила первую его часть и передала представителям Евросоюза.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.