"Сердце свободной Европы". Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев – фото с вокзала
20.04.2022, 10:06
Шарль Мишель в Киеве (фото - Charles Michel, Twitter)
В Киев приехал глава Евросовета Европейского Союза Шарль Мишель. Об этом он сообщил в Twitter.
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"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", – написал Мишель и отметил президента Владимира Зеленского.
- 9 апреля в Киев приезжали руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник для начала формальной процедуры вступления в ЕС. К 18 апреля Украина заполнила первую его часть и передала представителям Евросоюза.
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