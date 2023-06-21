Контрнаступление. Зеленский подчеркнул – заморозки войны не будет, это бесперспективно

Украина не согласится ни на какое замораживание полномасштабной войны, независимо от результата нынешних тактических контрнаступательных операций и готовящегося основного контрнаступления Сил обороны, пока не будет освобождена вся территория. Так на вопрос ВВС "Как выглядит эндшпиль войны на данном этапе?" ответил президент Владимир Зеленский.

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Верховный главнокомандующий "ясно дал понять", пишет интервьюер, что "нужны победы на поле боя".

ВВС пишет со слов Зеленского, что Украина не пойдет на капитулянтские варианты, "кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на территории Украины".

"Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие [ситуации] для Украины", – подчеркнул президент.

Еще в апреле 2023 года министр обороны Германии Писториус заявил, что "совершенно нормально" для ВСУ заходить на территорию РФ для пресечения вторжения.

В начале лета министр обороны Британии Уоллес был оптимистично настроен по шансам Украины отвоевать все захваченное РФ с 2014 года.

7 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите в Вильнюсе страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу ввести войска в Украину.

Глава внешней дипломатии Кулеба ответил на это, что до окончания войны страны НАТО не будут направлять в Украину свои войска: "Более того, мы этого и не просим".

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