Некоторые страны НАТО, вероятно, могут отправить войска в Украину – экс-генсек Альянса

Некоторые страны-члены НАТО могут рассмотреть отправку войск в Украину, если ей не будут предоставлены реальные гарантии безопасности на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен, цитирует его The Guardian.

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По его словам, если НАТО не сможет предоставить Украине четкие гарантии безопасности, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, вероятно, включая возможность размещения войск на земле", – – сказал Расмуссен.

Слова Расмуссена прозвучали на фоне заявлений действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что хотя вопрос гарантий безопасности для Украины будет включен в повестку дня саммита, однако, согласно 5-й статье Вашингтонского договора, НАТО может обеспечивать всяческую безопасность только для своих полноправных членов.

Экс-генсек Альянса добавил, что важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в письменном виде и, желательно, еще до саммита. Эти гарантии, по мнению Расмуссена, должны содержать обмен разведданными, совместные учения, наращивание производства боеприпасов, совместимость с НАТО, а также поставки вооружения в количестве, которое позволит сдерживать Россию от будущих атак.

9 мая 2023 года Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно быстрее получила четкий план вступления в НАТО, тогда как Германия призывает проявлять осторожность, пока идет война.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

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