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Деякі країни НАТО, ймовірно, можуть відправити війська в Україну – ексгенсек Альянсу

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08.06.2023, 06:55
Деякі країни НАТО, ймовірно, можуть відправити війська в Україну – ексгенсек Альянсу - Фото
Андерс Расмуссен (Фото: ЕРА)

Деякі країни-члени НАТО можуть розглянути відправлення військ в Україну, якщо їй не буде надано реальних гарантій безпеки на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен, цитує його The Guardian.

За його словами, якщо НАТО не зможе надати Україні чітких гарантій безпеки, то деякі країни можуть "вжити заходів в індивідуальному порядку".

"Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості, що Польща діятиме ще сильніше в цьому контексті на національній основі, а за нею підуть країни Балтії, ймовірно, включаючи можливість розміщення військ на землі", – сказав Расмуссен.

Слова Расмуссена пролунали на тлі заяв чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що хоча питання гарантій безпеки для України буде включено до порядку денного саміту, проте згідно з 5-ою статтею Вашингтонського договору НАТО може забезпечувати всіляку безпеку лише для своїх повноправних членів.

Ексгенсек Альянсу додав, що важливо, аби Україна отримала гарантії безпеки у письмовому вигляді, і, бажано, ще до саміту. Ці гарантії на думку Расмуссена мають містити обмін розвідданими, спільні навчання, нарощування виробництва боєприпасів, сумісність з НАТО, а також постачання озброєння у кількості, яка дозволить стримувати Росію від майбутніх атак.

  • 9 травня 2023 року Столтенберг повідомив, що всі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.
  • 1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.
  • 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

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Мілана Головань
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