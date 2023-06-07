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НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу – Столтенберг

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 19:33
НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу – Столтенберг - Фото
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

НАТО має обговорити, які гарантії безпеки Альянс може запропонувати Україні після закінчення війни з Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

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Після того, як Україна відіб'є вторгнення Росії, НАТО знадобиться здійснити низку дій, щоб Росія не могла просто відновити воєнні дії в тій чи іншій формі, сказав Столтенберг.

Водночас, повідомляє агентство, Столтенберг підкреслив, що відповідно до статті 5 свого статуту НАТО надаватиме повний набір передбачених організацією гарантій безпеки тільки для повноправних членів Альянсу.

18 травня Столтенберг заявив, що очікує, що країни Альянсу погодять  багаторічну стратегічну програму допомоги Україні.

  • 9 травня 2023 року Столтенберг повідомив, що всі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.
  • 1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

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Сергій Бережний
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