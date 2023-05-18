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Столтенберг: НАТО погоджуватиме стратегічну багаторічну програму допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 20:43
Столтенберг: НАТО погоджуватиме стратегічну багаторічну програму допомоги Україні - Фото
Єнс Столтенберг (Фото - пресслужба НАТО)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що країни Альянсу узгодять стратегічну багаторічну програму допомоги Україні. Про це Столтенберг сказав під час поїздки до Португалії.

Генсек Північноатлантичного альянсу заявив, що підтримка України має бути збережена не лише на час агресивної війни Росії, а й на більш віддалену перспективу.

"НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Ми повинні зберегти нашу підтримку. Як зараз, так і на більш віддалену перспективу", – сказав Столтенберг.

За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі у липні стане потужним сигналом підтримки України.

"Я очікую, що союзники узгодять стратегічну багаторічну програму допомоги. Щоб Україна могла перейти від радянських часів до доктрин, обладнання та навчання НАТО. І домогтися оперативної сумісності з союзниками по НАТО", – заявив генсек Альянсу.

  • 9 травня Столтенберг повідомив, що всі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.
  • 10 травня він сказав, що союзники підготували Україну до контрнаступу, проте росіяни також збудували потужну оборону.

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Наталія Медведєва
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