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Столтенберг: НАТО будет согласовывать стратегическую многолетнюю программу помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 20:43
Столтенберг: НАТО будет согласовывать стратегическую многолетнюю программу помощи Украине - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны Альянса согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи Украине. Об этом Столтенберг сказал во время поездки в Португалию.

Генсек Североатлантического альянса заявил, что поддержка Украины должна быть сохранена не только на время агрессивной войны России, но и на более отдаленную перспективу.

"НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы должны сохранить нашу поддержку. Как сейчас, так и на более отдаленную перспективу", – сказал Столтенберг.

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе в июле станет мощным сигналом поддержки Украины.

"Я ожидаю, что союзники согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи. Чтобы Украина могла перейти от советских времен к доктринам, оборудованию и обучению НАТО. И добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО", – заявил генсек Альянса.

  • 9 мая Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.
  • 10 мая он сказал, что союзники подготовили Украину к контрнаступлению, однако россияне также построили мощную оборону.

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Наталья Медведева
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