Столтенберг: НАТО будет согласовывать стратегическую многолетнюю программу помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны Альянса согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи Украине. Об этом Столтенберг сказал во время поездки в Португалию.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генсек Североатлантического альянса заявил, что поддержка Украины должна быть сохранена не только на время агрессивной войны России, но и на более отдаленную перспективу.

"НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы должны сохранить нашу поддержку. Как сейчас, так и на более отдаленную перспективу", – сказал Столтенберг.

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе в июле станет мощным сигналом поддержки Украины.

"Я ожидаю, что союзники согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи. Чтобы Украина могла перейти от советских времен к доктринам, оборудованию и обучению НАТО. И добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО", – заявил генсек Альянса.

9 мая Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.

10 мая он сказал, что союзники подготовили Украину к контрнаступлению, однако россияне также построили мощную оборону.

Читайте также: Генсек НАТО: Украина получила 1550 бронемашин и 230 танков. Мы подготовили девять бригад

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.