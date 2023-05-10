UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек НАТО: ВСУ готовы к наступлению, но нельзя недооценивать РФ. Они выстроили оборону

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 20:11
Генсек НАТО: ВСУ готовы к наступлению, но нельзя недооценивать РФ. Они выстроили оборону - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники подготовили Вооруженные Силы Украины к наступлению, но россияне также выстроили мощную оборону. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По его словам, войны непредсказуемы по своей природе, однако Украина уже смогла отвоевать территории на севере, Харьковскую область и Херсон. 

"Все оборудование, все обучение они получили от НАТО, в том числе девять обученных бригад и хорошо оборудованных. Все это должно позволить им отвоевать больше территории в их контрнаступлении", — сказал Столтенберг. 

Он отметил, что одновременно нельзя недооценивать россиян. 

"Линии фронта уже давно статичны. И россияне смогли построить значительные оборонительные рубежи с минными полями и траншеями, чтобы противостоять украинскому наступлению", — резюмировал генсек НАТО.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России война нато наступление йенс столтенберг военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 