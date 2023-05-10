Генсек НАТО: ВСУ готовы к наступлению, но нельзя недооценивать РФ. Они выстроили оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники подготовили Вооруженные Силы Украины к наступлению, но россияне также выстроили мощную оборону. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, войны непредсказуемы по своей природе, однако Украина уже смогла отвоевать территории на севере, Харьковскую область и Херсон.
"Все оборудование, все обучение они получили от НАТО, в том числе девять обученных бригад и хорошо оборудованных. Все это должно позволить им отвоевать больше территории в их контрнаступлении", — сказал Столтенберг.
Он отметил, что одновременно нельзя недооценивать россиян.
"Линии фронта уже давно статичны. И россияне смогли построить значительные оборонительные рубежи с минными полями и траншеями, чтобы противостоять украинскому наступлению", — резюмировал генсек НАТО.
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- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
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