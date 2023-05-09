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Столтенберг: Все члены НАТО согласны по трем пунктам насчет вступления Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 20:13
Столтенберг: Все члены НАТО согласны по трем пунктам насчет вступления Украины - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам относительно вступления Украины в Альянс. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Washington Post.

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"Во-первых, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой путь, что решать не Москве, а Киеву. И в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми", – сказал Столтенберг. 

Генсек НАТО добавил, что в сложившейся ситуации остается вопрос, когда именно Украина будет принята в Альянс.

"Таким образом вопрос в том – когда, и я не могу дать вам график того, как это произойдет", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что сейчас Альянс работает над тем, чтобы помочь Украине перейти от оборудования, доктрин и стандартов советской эпохи к доктринам и стандартам НАТО, сделать украинские Вооруженные Силы совместимыми с силами НАТО, помочь Украине в дальнейшем реформировании и модернизации институтов обороны и безопасности.

"Насущная задача сейчас — добиться того, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство, потому что если Украина не победит, то вообще нечего обсуждать", – резюмировал Столтенберг.

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Наталія Медведєва
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