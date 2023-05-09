Стефанишина: Украина должна быть вне "открытых дверей" НАТО, она – стандарт Альянса

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина должна выходить за пределы "открытых дверей" НАТО, поэтому на июльском саммите Альянса Киев будет ожидать политического решения по поводу членства. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

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"Мы понимаем, что мы должны выходить за пределы политики "открытых дверей", мы должны отходить от ожидания плана действий по членству", – сказала она.

По ее мнению, "нет никаких объективных оснований", чтобы не пригласить Украину в НАТО, поскольку "Украина сегодня является основным стандартом Альянса".

"Фактически сегодня Украина является основным стандартом НАТО. И когда мы говорим, что система Patriot сбила ракету "Кинжал" – это выглядело невозможным с точки зрения натовских стандартов", – подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, это практика, которой не было ни в одной стране Альянса, поскольку "ни одна ракета "Кинжал" не попадала на территорию союзников".

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Мілана Головань

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