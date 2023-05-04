Кулеба: После победы Украина станет гарантом безопасности восточного фланга НАТО

После победы над Россией Украина станет фактическим гарантом безопасности восточного фланга НАТО. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью телевидению Молдовы.

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"Когда Украина победит, безусловно, она станет гарантом безопасности восточного фланга НАТО... На самом деле мы уже являемся гарантом безопасности Восточной Европы, поскольку если бы план Путина удался и у него получилось захватить Украину, он бы уже и захватил Молдову, и начал бы "пробовать" границы стран Восточной Европы", – сказал министр.

Кулеба раскритиковал распространенные на Западе мнения, что Россия никогда бы не напала на страны НАТО, и напомнил, что точно так же говорили и о возможности полномасштабного вторжения России в Украину.

"Кстати, на основе нашего военного опыта некоторые стандарты НАТО будут пересмотрены, поскольку они оказались чисто теоретическими и на практике не работают в условиях такой войны. Поэтому мы своим боевым опытом уже помогаем НАТО стать сильнее", – сказал Кулеба.

25 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО.

2 мая МИД Украины напомнил, что в 2014 году Украина официально была внеблоковой страной, но это не защитило ее от оккупации Крыма и части Донбасса. МИД подчеркнул, что только "продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию умерить свою агрессию".

2 мая бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо открыть путь ко вступлению в НАТО.

Сергій Бережний

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