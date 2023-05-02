UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД ответил на вбросы: Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 18:13
МИД ответил на вбросы: Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО - Фото
Олег Николенко (скриншот из видео)

Международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а дополняет процесс ее вступления в НАТО. Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал публикации, авторы которых ставят под вопрос обоснованность принятия Украины в НАТО.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Спикер МИД напомнил о публикациях в иностранных медиа, авторы которых, по его словам, пытались изменить акценты вокруг ожидаемого наступления ВСУ, продвигать разные "мирные планы" и ставить под сомнение курс Украины на членство в НАТО.

В качестве примера МИД отметил публикацию агентства dpa, в котором журналисты со ссылками на неназванных собеседников утверждают, что процедуры вступления Украины в НАТО могут отвлечь от "более важной поддержки Украины" и что интеграция Украины с  НАТО может якобы "подтолкнуть Россию к более агрессивной войне".

Николенко отмечает, что приведенные анонимными экспертами аргументы являются "набором ошибочных суждений, давно утративших актуальность".

Во-первых, подчеркивает МИД, украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность. Украина не только выдержала мощнейший удар РФ, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий, и сейчас "не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы". 

Во-вторых, практика показала, что единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, Украина официально была внеблоковой страной, но внеблоковость Украины не защитила ее от агрессии, потому что целью Москвы было и остается полное уничтожение Украины. Только "продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию", – пишет Николенко.

В-третьих, международная поддержка Украины не противоречит ее движению в НАТО, а дополняет его. "Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Североатлантического союза".

"Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", – подчеркивает Николенко.

Он также напомнил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство союзников, которое определит путь ее вступления в НАТО.

25 апреля Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО. 

  • 20 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к вступлению.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.
  • 2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО является коллективным решением, а Вашингтон сегодня сосредоточен на вопросах военной помощи.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТО МИД Украины олег николенко нато
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 