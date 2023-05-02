МИД ответил на вбросы: Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО

Международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а дополняет процесс ее вступления в НАТО. Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал публикации, авторы которых ставят под вопрос обоснованность принятия Украины в НАТО.

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Спикер МИД напомнил о публикациях в иностранных медиа, авторы которых, по его словам, пытались изменить акценты вокруг ожидаемого наступления ВСУ, продвигать разные "мирные планы" и ставить под сомнение курс Украины на членство в НАТО.

В качестве примера МИД отметил публикацию агентства dpa, в котором журналисты со ссылками на неназванных собеседников утверждают, что процедуры вступления Украины в НАТО могут отвлечь от "более важной поддержки Украины" и что интеграция Украины с НАТО может якобы "подтолкнуть Россию к более агрессивной войне".

Николенко отмечает, что приведенные анонимными экспертами аргументы являются "набором ошибочных суждений, давно утративших актуальность".

Во-первых, подчеркивает МИД, украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность. Украина не только выдержала мощнейший удар РФ, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий, и сейчас "не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы".

Во-вторых, практика показала, что единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, Украина официально была внеблоковой страной, но внеблоковость Украины не защитила ее от агрессии, потому что целью Москвы было и остается полное уничтожение Украины. Только "продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию", – пишет Николенко.

В-третьих, международная поддержка Украины не противоречит ее движению в НАТО, а дополняет его. "Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Североатлантического союза".

"Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", – подчеркивает Николенко.

Он также напомнил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство союзников, которое определит путь ее вступления в НАТО.

25 апреля Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО.

20 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к вступлению.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО является коллективным решением, а Вашингтон сегодня сосредоточен на вопросах военной помощи.

Сергій Бережний

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