США: Вступление Украины в НАТО — коллективное решение. Сейчас главное — вернуть территорию

В Государственном департаменте США заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО является коллективным решением, а сегодня Вашингтон сосредоточен на войне. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

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По его словам, США поддерживают политику открытых дверей НАТО, если говорить о вступлении Украины.

"Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь Альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы мы могли поддержать наших украинских партнеров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время", — сказал Патель.

Дипломат заявил, что Вашингтон хочет защитить Украину в отражении агрессии России, ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

"Россия пренебрегает основами Устава ООН в части территориальной целостности и суверенитета. Так что это то, на чем мы продолжаем концентрироваться", — резюмировал он.

Президент Зеленский на встрече со Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

25 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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