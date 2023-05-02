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США: Вступление Украины в НАТО — коллективное решение. Сейчас главное — вернуть территорию

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 09:59
США: Вступление Украины в НАТО — коллективное решение. Сейчас главное — вернуть территорию - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО является коллективным решением, а сегодня Вашингтон сосредоточен на войне. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

По его словам, США поддерживают политику открытых дверей НАТО, если говорить о вступлении Украины. 

"Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь Альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы мы могли поддержать наших украинских партнеров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время", — сказал Патель.

Дипломат заявил, что Вашингтон хочет защитить Украину в отражении агрессии России, ударов по гражданской и критической инфраструктуре. 

"Россия пренебрегает основами Устава ООН в части территориальной целостности и суверенитета. Так что это то, на чем мы продолжаем концентрироваться", — резюмировал он.

  • Президент Зеленский на встрече со Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.
  • 25 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО. 

Читайте также: Президент Чехии: Единственный вопрос о вступлении Украины в НАТО — "когда"

Дмитро Гриниченко
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