Борис Джонсон в парламенте: Украине необходимо разрешить вступить в НАТО – видео

Украине необходимо разрешить вступить в НАТО, и правительство Великобритании должно поддержать ее усилия в этом направлении. Об этом заявил в Twitter бывший премьер страны Борис Джонсон.

Джонсон разместил видео с заседания Палаты общин, на котором он задает министру иностранных дел Джеймсу Клеверли вопрос о том, как он относится к мнению, что стремление Украины вступить в НАТО может "спровоцировать" Россию на эскалацию, хотя "Украина стала жертвой агрессии РФ, когда она не была членом НАТО – и по той причине, что она не была членом НАТО".

Клеверли отвечает, что "провокацией была агрессия России против Украины", а стремление Украины стать членом НАТО стало "совершенно понятным защитным действием из-за угрозы с востока".

"Украина должна быть допущена к вступлению в НАТО, и правительство (Великобритании. – Ред.) должно поддержать их усилия в этом направлении", – написал Джонсон.

Ukraine must be allowed to join NATO and the Government must support their efforts to do so.



Thank you @JamesCleverly for support on this important matter. pic.twitter.com/RqayPN9Aaa