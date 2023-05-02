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Борис Джонсон в парламенте: Украине необходимо разрешить вступить в НАТО – видео

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02.05.2023, 23:41
Борис Джонсон в парламенте: Украине необходимо разрешить вступить в НАТО – видео - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)

Украине необходимо разрешить вступить в НАТО, и правительство Великобритании должно поддержать ее усилия в этом направлении. Об этом заявил в Twitter бывший премьер страны Борис Джонсон.

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Джонсон разместил видео с заседания Палаты общин, на котором он задает министру иностранных дел Джеймсу Клеверли вопрос о том, как он относится к мнению, что стремление Украины вступить в НАТО может "спровоцировать" Россию на эскалацию, хотя "Украина стала жертвой агрессии РФ, когда она не была членом НАТО – и по той причине, что она не была членом НАТО".  

Клеверли отвечает, что "провокацией была агрессия России против Украины", а стремление Украины стать членом НАТО стало "совершенно понятным защитным действием из-за угрозы с востока".

"Украина должна быть допущена к вступлению в НАТО, и правительство (Великобритании. – Ред.) должно поддержать их усилия в этом направлении", – написал Джонсон.

  • 25 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО. 
  • 2 мая МИД Украины напомнил, что в 2014 году Украина официально была внеблоковой страной, но это не защитило ее от оккупации Крыма и части Донбасса. МИД подчеркнул, что только "продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию умерить свою агрессию".
Сергій Бережний
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