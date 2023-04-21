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Зеленский примет участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 10:51
Зеленский примет участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе - Фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский принял приглашение на участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на "Рамштайне" в Германии.

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе", – сказал он.

Столтенберг также напомнил, что будущее Украины – в евроатлантической семье.

"Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество в войне. Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", – сказал он.

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Мілана Головань
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