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НОВОСТИ | Столтенберг: Место Украины по праву в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 15:06
Столтенберг: Место Украины по праву в НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поможет Украине стать членом этого объединения стран, поскольку там ее место "по праву". Об этом он заявил 20 апреля во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье. И место Украины по праву в НАТО. И мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – сказал Столтенберг.

По словам генсека, сегодня он обсудил с Зеленским многолетнюю инициативу поддержки, которая поможет перейти от советского военного оборудования и доктрин к стандартам НАТО. Это должно обеспечить "полную оперативную совместимость [Украины] с Альянсом".

"Это свидетельствует о долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, сколько потребуется", – сказал Столтенберг.

Генсек пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 года.

  • 20 апреля 2023 года Йенс Столтенберг неожиданно посетил Киев накануне нового Рамштайна.
  • Зеленский сообщил, что обсудит со Столтенбергом гарантии безопасности для Украины и ее граждан на период до вступления страны в НАТО.
  • Издание Financial Times писало, что на Рамштайне Украина может запросить экстренную помощь по противовоздушной обороне.

Читайте также: Столтенберг призвал страны НАТО "сделать еще больше" по поставкам оружия для Украины

Артем Джеріпа
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Владимир Зеленский война нато йенс столтенберг
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