Столтенберг призвал страны НАТО "сделать еще больше" по поставкам оружия для Украины

Союзники по НАТО должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает CNN.

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Ссылаясь на информацию из утечки секретных документов США, где говорится, что у Украины скоро могут закончиться боеприпасы для ПВО, Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение для помощи украинцам в возвращении позиций.

"Мы признаем, что огромное количество оружия, боеприпасов и материалов уже переданы Украине, но нам нужно сделать еще больше", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны обеспечить украинским войскам возможность прорвать российские позиции.

"Нам нужно обеспечить, чтобы украинцы могли прорваться через российские позиции, а также через минные поля и были в таком положении, чтобы они могли освободить, вернуть территорию", – добавил генсек НАТО.

18 апреля в Пентагоне подтвердили, что часть БМП Bradley от США уже в Украине.

Великобритания передает Украине обещанные 14 танков Challenger 2.

Германия заявила, что передала Украине ЗРК Patriot и ракеты к нему.

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Наталія Медведєва

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