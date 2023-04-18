UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне подтвердили: часть БМП Bradley от США уже в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 23:18
В Пентагоне подтвердили: часть БМП Bradley от США уже в Украине - Фото
БМП Bradley (фото - Пентагон)

Часть обещанных США боевых машин пехоты M2 Bradley уже прибыла в Украину. Об этом сообщил изданию The War Zone во вторник утром представитель Пентагона майор армии Чарли Дитц.

 
"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сказал представитель Минобороны США.

Он не стал уточнять, когда и в каком количестве БМП от Штатов прибыли в Украину. Всего США пообещали 113 Bradley: 109 вариантов M2A2-ODS-SA и четыре BFIST.

Журналисты издания подчеркнули, что несколько месяцев спрашивали Пентагон о Bradley для ВСУ, но официальное подтверждение пришло после того, как Минобороны Украины вчера, 17 апреля, опубликовало в Twitter фото БМП в украинском камуфляже.

"БМП Bradley примеряют новую экипировку", – сказано в подписи к фото.

В Пентагоне подтвердили: часть БМП Bradley от США уже в Украине

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. 

В сентябре 2022-го, когда Штаты еще не собирались передавать ВСУ Bradley, а Украина их еще даже не запрашивала, российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

  • 30 января стало известно, что США отправили в Украину первую партию боевых Bradley – в ней 60 машин.
  • 31 марта в Пентагоне заявили, что две бригады ВСУ, оснащенные боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker, почти завершили обучение и скоро вернутся на родину. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война военная помощь Bradley
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 