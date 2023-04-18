В Пентагоне подтвердили: часть БМП Bradley от США уже в Украине

Часть обещанных США боевых машин пехоты M2 Bradley уже прибыла в Украину. Об этом сообщил изданию The War Zone во вторник утром представитель Пентагона майор армии Чарли Дитц.

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"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сказал представитель Минобороны США.

Он не стал уточнять, когда и в каком количестве БМП от Штатов прибыли в Украину. Всего США пообещали 113 Bradley: 109 вариантов M2A2-ODS-SA и четыре BFIST.

Журналисты издания подчеркнули, что несколько месяцев спрашивали Пентагон о Bradley для ВСУ, но официальное подтверждение пришло после того, как Минобороны Украины вчера, 17 апреля, опубликовало в Twitter фото БМП в украинском камуфляже.

"БМП Bradley примеряют новую экипировку", – сказано в подписи к фото.

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. В сентябре 2022-го, когда Штаты еще не собирались передавать ВСУ Bradley, а Украина их еще даже не запрашивала, российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

30 января стало известно, что США отправили в Украину первую партию боевых Bradley – в ней 60 машин.

31 марта в Пентагоне заявили, что две бригады ВСУ, оснащенные боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker, почти завершили обучение и скоро вернутся на родину.

Оксана Житнюк

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