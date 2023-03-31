Пентагон: Две бригады ВСУ, оснащенные БМП Bradley и БТР Stryker, скоро вернутся в Украину

В Пентагоне заявили, что две бригады Вооруженных Сил Украины, оснащенные боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker, почти завершили обучение и скоро вернутся на родину. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, бригада, оснащенная Bradley, и еще одна бригада на Stryker в конце месяца пройдут общевойсковую подготовку и вернутся в Украину.

Он отметил, что сегодня в Германии на полигонах проходят дополнительные обучения двух мотопехотных батальонов ВСУ.

Также продолжается обучение операторов и техников переданных союзниками платформ, — с апреля 2022 года более 3000 украинских воинов прошли обучение на западных платформах.

"Наши партнеры в настоящее время обучают более 11 000 украинских солдат в 26 разных странах. США будут продолжать проводить обучение и тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить украинскому народу помощь", — сказал Райдер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ "имеют очень хорошие шансы" на успешное наступление весной.

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Дмитро Гриниченко

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