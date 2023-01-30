Более 60 боевых машин. В Украину едет первая группа БМП Bradley – фото

США отправили в Украину первую партию боевых машин Bradley. Об этом сообщает Defense visual information distribution service (DVIDS).

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Как отмечается, груз Транспортного командования США (USTRANSCOM), содержащий более 60 автомобилей Bradley, на прошлой неделе покинул берега Северного Чарльстона, Южная Каролина.

"Bradley – очень мощная машина, которую мы предоставляем украинцам, – сказала командующая USTRANSCOM, генерал ВВС Жаклин Ван Овост. – Мы надеемся, что это повысит их возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и вернуть утраченные позиции, имея оборудование, которое соответствует или превосходит то, что есть у россиян".

6 января в США заявили, что передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм.

19 января американский президент объявил о дополнительном пакете военной помощи из еще 59 Bradley, к которым добавят 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов калибра 25 мм.

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Наталія Медведєва

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