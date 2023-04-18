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Германия передала Украине Patriot с ракетами

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 20:29
Германия передала Украине Patriot с ракетами - Фото
Системы ПРО Patriot (фото: НАТО)

Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В списке уже оказанной военной помощи 18 апреля появились новые пункты:

→ ЗРК Patriot с ракетами;

→ еще 16 грузовиков Zetros;

→ еще 12 машин пограничной службы.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.
Оксана Житнюк
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Германия пво Patriot военная помощь
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