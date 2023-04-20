Глава делегации Украины в НАТО о визите генсека: Членство зависит от результата войны

Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, комментируя визит генсека Альянса Йенса Столтенберга в Киев накануне ожидаемого контрнаступления ВСУ, заявил, что будущее членство Украины в НАТО зависит исключительно от результатов войны. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

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20 апреля 2023 года Столтенберг неожиданно появился в Киеве накануне ключевого Рамштайна, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

По убеждению Чернева, главным тезисом, который прозвучал во время встречи Столтенберга с Зеленским, является то, что внутри НАТО существует консенсус по принятию Украины в Альянс.

"Это значит, что теперь наше членство в НАТО зависит исключительно от результатов войны. Главным условием вступления становится наша победа", – говорит он.

Чернев также назвал две вероятные причины, по которым Столтенберг посетил Киев.

Во-первых, говорит он, генсек хотел выяснить настроения в Украине и ее неотложные потребности в вооружении и боеприпасах, чтобы провести Рамштайн максимально эффективно.

Во-вторых, его визит в Киев должен был подбодрить украинское общество и власть перспективой членства Украины в НАТО.

Чернев добавил, что июльский саммит в Вильнюсе будет проходить на фоне "существенных изменений в поле боя" в пользу ВСУ.

"От саммита я ожидаю четких формулировок, а именно: как и когда Украина будет принята в НАТО. Никакие другие альтернативы нас не устроят", – заявил он.

20 апреля 2023 года Зеленский назвал четыре главных вопроса отношений Украины и НАТО.

Столтенберг заявил, что место Украины по праву в Альянсе.

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Мілана Головань

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