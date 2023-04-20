UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава делегации Украины в НАТО о визите генсека: Членство зависит от результата войны

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 18:17
Глава делегации Украины в НАТО о визите генсека: Членство зависит от результата войны - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, комментируя визит генсека Альянса Йенса Столтенберга в Киев накануне ожидаемого контрнаступления ВСУ, заявил, что будущее членство Украины в НАТО зависит исключительно от результатов войны. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

20 апреля 2023 года Столтенберг неожиданно появился в Киеве накануне ключевого Рамштайна, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

По убеждению Чернева, главным тезисом, который прозвучал во время встречи Столтенберга с Зеленским, является то, что внутри НАТО существует консенсус по принятию Украины в Альянс.

"Это значит, что теперь наше членство в НАТО зависит исключительно от результатов войны. Главным условием вступления становится наша победа", – говорит он.

Чернев также назвал две вероятные причины, по которым Столтенберг посетил Киев.

Во-первых, говорит он, генсек хотел выяснить настроения в Украине и ее неотложные потребности в вооружении и боеприпасах, чтобы провести Рамштайн максимально эффективно.

Во-вторых, его визит в Киев должен был подбодрить украинское общество и власть перспективой членства Украины в НАТО.

Чернев добавил, что июльский саммит в Вильнюсе будет проходить на фоне "существенных изменений в поле боя" в пользу ВСУ.

"От саммита я ожидаю четких формулировок, а именно: как и когда Украина будет принята в НАТО. Никакие другие альтернативы нас не устроят", – заявил он.

Читайте также: Зеленский: Украина хочет гарантий безопасности от НАТО, но это не должна быть альтернатива Альянсу

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война нато йенс столтенберг Егор Чернев контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 