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Эстония: Слов о будущем Украины в НАТО уже недостаточно. Нужен конкретный путь

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 19:31
Эстония: Слов о будущем Украины в НАТО уже недостаточно. Нужен конкретный путь - Фото
Маргус Тсахкна (Фото: EPA)

Украина должна получить конкретный путь для вступлению в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает Bloomberg.

По мнению главы эстонской дипломатии, союзникам по НАТО необходимо определить конкретные шаги на пути Украины к членству в альянсе, а не ограничиваться повторением неизменной позиции о том, что присоединение Киева к блоку приветствуется.

"Уже недостаточно просто повторять существующую позицию о том, что Украина приветствуется в НАТО, – заявил Тсахкна. – Мы должны двигаться вперед, чтобы дать сильный сигнал о следующих шагах Украины, когда лидеры соберутся в Вильнюсе этим летом".

Как отмечается, многие союзники, в том числе США, не решаются детализировать следующие шаги для членства Украины, учитывая риск оказаться втянутыми в прямой конфликт с Кремлем.

Вместо этого они стремятся сосредоточиться на том, как поддерживать военную помощь, чтобы Украина могла выиграть войну, и повторяют обещание НАТО о том, что Украина станет его членом.

На летнем саммите НАТО в Вильнюсе ожидается, что лидеры подпишут меры, которые включают долгосрочный фонд на общую сумму 500 миллионов евро в год, чтобы помочь Украине. Они также могут повысить официальный статус отношений НАТО с Украиной.

  • 20 апреля 2023 года президент Зеленский во время встречи со Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.
  • 4 мая глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что  после победы над Россией Украина станет фактическим гарантом безопасности восточного фланга НАТО.

Читайте также: Для НАТО крайне важно, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса – евродепутат

Наталія Медведєва
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Маргус Тсахкна вступление в НАТО эстония
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