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Для НАТО крайне важно, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса – евродепутат

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 16:22
Для НАТО крайне важно, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса – евродепутат - Фото
Андрюс Кубилюс (Фото - EPA)

Армия Украины за прошедший год стала самой серьезной силой в Европе и уже "превзошла все стандарты НАТО". Об этом сказал в эфире телемарафона депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

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Кубилюс отметил, что в 2022 году Украина доказала, что ВСУ с учетом поставок западных вооружений "является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте".

"Я считаю, что Украина уже превышает все стандарты НАТО", – сказал евродепутат. По его мнению, вопрос уже не в том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а в том, соответствуют ли стандартам, которые задает Украина, другие страны Альянса.

"Для нас безусловно, что не только для Украины нужно членство в НАТО, чтобы иметь гарантии безопасности, но и для Альянса крайне важно, чтобы Украина как можно быстрее стала его членом", – отметил Кубилюс.

  • 20 апреля 2023 года президент Зеленский во время встречи со Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.
  • 4 мая глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что  после победы над Россией Украина станет фактическим гарантом безопасности восточного фланга НАТО.
Сергій Бережний
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Андрюс Кубилюс вступление в НАТО нато гарантии безопасности
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