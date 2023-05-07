Для НАТО крайне важно, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса – евродепутат

Армия Украины за прошедший год стала самой серьезной силой в Европе и уже "превзошла все стандарты НАТО". Об этом сказал в эфире телемарафона депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

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Кубилюс отметил, что в 2022 году Украина доказала, что ВСУ с учетом поставок западных вооружений "является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте".

"Я считаю, что Украина уже превышает все стандарты НАТО", – сказал евродепутат. По его мнению, вопрос уже не в том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а в том, соответствуют ли стандартам, которые задает Украина, другие страны Альянса.

"Для нас безусловно, что не только для Украины нужно членство в НАТО, чтобы иметь гарантии безопасности, но и для Альянса крайне важно, чтобы Украина как можно быстрее стала его членом", – отметил Кубилюс.

20 апреля 2023 года президент Зеленский во время встречи со Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

4 мая глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что после победы над Россией Украина станет фактическим гарантом безопасности восточного фланга НАТО.

Сергій Бережний

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