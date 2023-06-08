"Мы и не просим". Кулеба ответил на предположение, что союзники направят войска в Украину

До окончания большой войны страны НАТО не будут направлять в Украину свои войска в индивидуальном порядке. Об этом глава внешней дипломатии Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак на 1+1", комментируя слова экс-генсека Альянса Андерса Фога Расмуссена.

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7 июня в интервью The Guardian Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите НАТО в Вильнюсе отдельные страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу украинских властей ввести войска в Украину.

Министр иностранных дел считает, что ничего такого не будет.

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим, мы говорим: дайте оружие – мы сами знаем, как воевать", – заявил Кулеба.

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Глава МИД писал о том же и вчера в соцсети: что "мы не ждем войск НАТО на этой войне, нам нужно предотвратить будущие войны".

Он добавил, что когда Украина станет членом НАТО, "наши бригады будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их".

Заявление Расмуссена прозвучало на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга, что хотя вопрос гарантий безопасности для Украины должен быть включен в повестку дня саммита, Альянс может обеспечивать полную безопасность только для своих полноправных членов.

9 мая 2023 года Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, тогда как Германия призывает проявлять осторожность, пока идет война.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

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