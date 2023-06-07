Кулеба: Мы не ждем войск НАТО на этой войне, нам нужно предотвратить будущие войны
Украина не ждет войск НАТО, чтобы положить конец вторжению России, но ждет надежных гарантий безопасности для предотвращения будущих войн. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил, что в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о предстоящем саммите НАТО сказал, что "союзникам имеет смысл сделать решительный шаг к членству Украины".
"Мы не ждем войска НАТО на земле, чтобы положить конец этой войне. Мы ждем наилучших гарантий предотвращения будущих войн", – написал министр.
По его словам, всем нужна ясность в отношении членства Украины в НАТО. "Разница между 2008 годом и сегодняшним днем заключается в том, что Украина теперь является ценным активом для Североатлантического союза, а не обузой. Украина сделает НАТО сильнее", – считает Кулеба.
Министр также сообщил, что в разговоре обсуждались устойчивые поставки артиллерийских боеприпасов для обеспечения эффективности наступательных операций ВСУ, от которых зависит "не только будущее Украины, но и будущее евроатлантического сообщества".
Также обсуждался кризис, вызванный разрушением Россией Каховской ГЭС. Кулеба написал, что генсек НАТО завтра проведет в связи с ним экстренное заседание комиссии НАТО-Украина и пообещал, что механизмы НАТО будут задействованы для оказания гуманитарной помощи.
Сегодня Столтенберг заявио, что НАТО нужно обсудить, какие гарантии безопасности Альянс может предложить Украине на время после окончания войны с Россией.
- 9 мая 2023 года Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.
- 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война.
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