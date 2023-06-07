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Кулеба: Мы не ждем войск НАТО на этой войне, нам нужно предотвратить будущие войны

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 20:21
Кулеба: Мы не ждем войск НАТО на этой войне, нам нужно предотвратить будущие войны - Фото
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Украина не ждет войск НАТО, чтобы положить конец вторжению России, но ждет надежных гарантий безопасности для предотвращения будущих войн. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба сообщил, что в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о предстоящем саммите НАТО сказал, что "союзникам имеет смысл сделать решительный шаг к членству Украины".

"Мы не ждем войска НАТО на земле, чтобы положить конец этой войне. Мы ждем наилучших гарантий предотвращения будущих войн", – написал министр.

По его словам, всем нужна ясность в отношении членства Украины в НАТО. "Разница между 2008 годом и сегодняшним днем заключается в том, что Украина теперь является ценным активом для Североатлантического союза, а не обузой. Украина сделает НАТО сильнее", – считает Кулеба.

Министр также сообщил, что в разговоре обсуждались устойчивые поставки артиллерийских боеприпасов для обеспечения эффективности наступательных операций ВСУ, от которых зависит "не только будущее Украины, но и будущее евроатлантического сообщества".

Также обсуждался кризис, вызванный разрушением Россией Каховской ГЭС. Кулеба написал, что генсек НАТО завтра проведет в связи с ним экстренное заседание комиссии НАТО-Украина и пообещал, что механизмы НАТО будут задействованы для оказания гуманитарной помощи.

Сегодня Столтенберг заявио, что НАТО нужно обсудить, какие гарантии безопасности Альянс может предложить Украине на время после окончания войны с Россией.

  • 9 мая 2023 года Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.
  • 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война.

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Сергей Бережной
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