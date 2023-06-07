Кулеба: Ми не чекаємо на війська НАТО на цій війні, нам потрібно запобігти майбутнім війнам

Україна не чекає на війська НАТО, щоб покласти край вторгненню Росії, але чекає на надійні гарантії безпеки для запобігання майбутнім війнам. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Кулеба повідомив, що у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про майбутній саміт НАТО сказав, що "союзникам є сенс зробити рішучий крок до членства України".

"Ми не чекаємо на війська НАТО на землі, щоб покласти край цій війні. Ми чекаємо на найкращі гарантії запобігання майбутнім війнам", – написав міністр.

За його словами, всім потрібна ясність щодо членства України в НАТО. "Різниця між 2008 роком і сьогоденням полягає в тому, що Україна тепер є цінним активом для Альянсу, а не тягарем. Україна зробить НАТО сильнішою", – вважає Кулеба.

Міністр також повідомив, що у розмові обговорювалися стійкі постачання артилерійських боєприпасів для забезпечення ефективності наступальних операцій ЗСУ, від яких залежить "не лише майбутнє України, а й майбутнє євроатлантичної спільноти".

Також обговорювалася криза, спричинена руйнуванням Росією Каховської ГЕС. Кулеба написав, що генсек НАТО завтра проведе у зв'язку з ним екстрене засідання комісії Україна-НАТО і пообіцяв, що механізми НАТО будуть долучені до надання гуманітарної допомоги.

Сьогодні Столтенберг заявив, що НАТО має обговорити, які гарантії безпеки Альянс може запропонувати Україні після закінчення війни з Росією.

9 травня 2023 року Столтенберг повідомив, що всі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.

1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

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