"Ми й не просимо". Кулеба відповів на припущення, що країни НАТО можуть направити війська в Україну

До закінчення великої війни країни НАТО не спрямовуватимуть до України свої війська в індивідуальному порядку. Про це голова зовнішньої дипломатії Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Сніданок на 1+1", коментуючи слова ексгенсека Альянсу Андерса Фога Расмуссена.

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7 червня в інтерв'ю The Guardian Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті НАТО у Вільнюсі окремі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит української влади ввести війська в Україну.

Міністр закордонних справ вважає, що нічого такого не буде.

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо, ми говоримо: дайте зброю – ми самі знаємо, як воювати", – заявив Кулеба.

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Глава МЗС писав про те саме і вчора в соцмережі: що "ми не чекаємо військ НАТО на цій війні, нам потрібно запобігти майбутнім війнам".

Він додав, що коли Україна стане членом НАТО, "наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх".

Заява Расмуссена прозвучала на тлі заяв генсека НАТО Єнса Столтенберга, що хоча питання гарантій безпеки для України має бути включено до порядку денного саміту, Альянс може забезпечувати повну безпеку тільки своїм повноправним членам.

9 травня 2023 року Столтенберг повідомив, що всі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.

1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

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