"Совершенно нормально". В Германии не видят ничего плохого в заходе ВСУ на земли России

Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в передаче Мэйбрит Иллнер на канале ZDF.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы [агрессора] не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".

"Это часть их [Украины операций], например, для предотвращения путей снабжения [оккупационных войск]", – добавил он.

В последние недели оккупанты жалуются на якобы военные операции Сил обороны Украины в приграничных областях: Брянской и Белгородской. Украина не комментирует эти заявления.

В том же ток-шоу Писториус отверг идею о скором вступлении Украины в НАТО.

Читайте также: Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.