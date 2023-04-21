"Совершенно нормально". В Германии не видят ничего плохого в заходе ВСУ на земли России
Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в передаче Мэйбрит Иллнер на канале ZDF.
В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.
По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы [агрессора] не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".
"Это часть их [Украины операций], например, для предотвращения путей снабжения [оккупационных войск]", – добавил он.
В последние недели оккупанты жалуются на якобы военные операции Сил обороны Украины в приграничных областях: Брянской и Белгородской. Украина не комментирует эти заявления.
В том же ток-шоу Писториус отверг идею о скором вступлении Украины в НАТО.
- В конце февраля 2023 года Буданов заявил, что Россия "не готова к войне на десятилетия, говорю как руководитель разведки", а решающие бои будут в середине-конце весны.
- Вчера, 20 апреля, военная авиация страны-террориста нечаянно ударила по своему же Белгороду с Су-34.
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