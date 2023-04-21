UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Совершенно нормально". В Германии не видят ничего плохого в заходе ВСУ на земли России

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 10:09
Борис Писториус (фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в передаче Мэйбрит Иллнер на канале ZDF.

В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы [агрессора] не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".

"Это часть их [Украины операций], например, для предотвращения путей снабжения [оккупационных войск]", – добавил он.

В последние недели оккупанты жалуются на якобы военные операции Сил обороны Украины в приграничных областях: Брянской и Белгородской. Украина не комментирует эти заявления.

В том же ток-шоу Писториус отверг идею о скором вступлении Украины в НАТО. 

Читайте также: Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война прогноз борис писториус
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 