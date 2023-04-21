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У Шойгу признали, что сами ударили по Белгороду – был "нештатный сход" авиабомбы с Су-34

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 00:25
У Шойгу признали, что сами ударили по Белгороду – был
Су-34 (Скриншот з відео Міноборони РФ)

Министерство обороны РФ прокомментировало взрыв в Белгороде, в результате которого посреди улицы появилась огромная воронка. Как сообщают российские пропагандисты, в военном ведомстве Сергея Шойгу заявили, что причиной был "нештатный сход" авиабомбы.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", – сообщили у Шойгу.

В военном ведомстве РФ заявили, что обошлось без жертв, но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших.

За несколько часов до инцидента в Белгороде Минобороны РФ публиковало пропагандистское видео о "боевой работе истребителей Су-34 Восточного военного округа в зоне спецоперации", и о том как летчики государства-террориста "выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений в любое время суток и любых метеорологических условиях".

Вечером 20 апреля в сети появились фото и видео воронки радиусом 20 метров, образовавшейся в Белгороде в результаты взрыва. Губернатор Белгородской области назвал это "чрезвычайным происшествием", но деталей инцидента не озвучивал.

У Шойгу признали, что сами ударили по Белгороду – был "нештатный сход" авиабомбы с Су-34

Момент "нештатного схода" авиабомбы:

  • 12 апреля росСМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "за несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.
  • 17 апреля в Белгороде был слышен громкий взрыв. В соцсетях писали о пожаре на одной из городских ТЭЦ после "атаки" якобы украинского беспилотника. Смотрите видео.
Оксана Житнюк
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война самолет истребитель Су-34 Белгород
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