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В российском Белгороде горит ТЭЦ, пишут о якобы атаке украинского БПЛА – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 00:20
В российском Белгороде горит ТЭЦ, пишут о якобы атаке украинского БПЛА – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

В российском Белгороде незадолго до полуночи был слышен громкий взрыв. В соцсетях пишут о пожаре на одной из городских ТЭЦ после атаки якобы украинского беспилотника.

В российском Белгороде после 23 часов 16 апреля был слышен громкий взрыв, после которого во многих районах города на несколько секунд пропало электроснабжение. В соцсетях пишут о пожаре на одной из городских ТЭЦ из-за атаки якобы украинского БПЛА и публикуют яркие видео.

По уведомлению губернатора Белгородской области, "зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет".

По сообщениям в соцсетях, в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.  

Сергій Бережний
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Белгород бавовна пожар
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