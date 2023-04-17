В российском Белгороде горит ТЭЦ, пишут о якобы атаке украинского БПЛА – видео
17.04.2023, 00:20
Фото - скриншот из видео
В российском Белгороде незадолго до полуночи был слышен громкий взрыв. В соцсетях пишут о пожаре на одной из городских ТЭЦ после атаки якобы украинского беспилотника.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В российском Белгороде после 23 часов 16 апреля был слышен громкий взрыв, после которого во многих районах города на несколько секунд пропало электроснабжение. В соцсетях пишут о пожаре на одной из городских ТЭЦ из-за атаки якобы украинского БПЛА и публикуют яркие видео.
По уведомлению губернатора Белгородской области, "зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет".
По сообщениям в соцсетях, в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.
- 10 апреля 2023 года аэропорт в Белгороде якобы атаковал беспилотник с бомбой.
- Утром 12 апреля российские СМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "через несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии