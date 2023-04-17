В российском Белгороде горит ТЭЦ, пишут о якобы атаке украинского БПЛА – видео

В российском Белгороде незадолго до полуночи был слышен громкий взрыв. В соцсетях пишут о пожаре на одной из городских ТЭЦ после атаки якобы украинского беспилотника.

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В российском Белгороде после 23 часов 16 апреля был слышен громкий взрыв, после которого во многих районах города на несколько секунд пропало электроснабжение. В соцсетях пишут о пожаре на одной из городских ТЭЦ из-за атаки якобы украинского БПЛА и публикуют яркие видео.

По уведомлению губернатора Белгородской области, "зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет".

По сообщениям в соцсетях, в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.

10 апреля 2023 года аэропорт в Белгороде якобы атаковал беспилотник с бомбой.

Утром 12 апреля российские СМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "через несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.

Сергій Бережний

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