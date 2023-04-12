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"179 свиней убиты". Россияне пишут об атаке дрона-камикадзе под Белгородом

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 12:51
Фото: t.me/shot_shot

Утром 12 апреля российские СМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "через несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных. 

Свиноферма компании "Агро-Белогорье" находится примерно в трех километрах от границы с Украиной, уточнили в Telegram-канале Shot, и после якобы удара дроном, который "повредил камеры видеонаблюдения", по ней прилетело еще "пять мин".

Приводятся снимки, на которых видно дыру в крыше и воронку в земле рядом с помещением, но масштабные разрушения не показаны. Также нет снимков мертвых и раненых свиней.

Представители СМИ страны-террориста, однако, пишут, что "179 свиней убито, еще 150 животных ранено".

Фото: t.me/shot_shot

Фото: t.me/shot_shot

Фото: t.me/shot_shot

Как пишет еще одно российское издание Верстка, с начала весны 2023 года в российском тылу и на территории временно оккупированного Россией Крыма "зафиксировано не менее 39 инцидентов с беспилотниками", что "больше, чем за три предыдущих месяца". Половина налетов пришлась на Брянскую и Белгородскую области.

Военно-политическое руководство Украины не комментирует причастность или непричастность к инцидентам на территории противника.

  • Из района Белгорода российские оккупанты бьют по городам и поселкам Украины из артиллерии, РСЗО и ракетных систем, также эта территория является одним из плацдармов полномасштабного вторжения россиян. 
  • 10 апреля 2023 года аэропорт в Белгороде якобы атаковал беспилотник с бомбой.
Євген Пилипенко
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свиноферма война дрон-камикадзе
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