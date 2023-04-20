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Взрыв в Белгороде: посреди улицы огромная воронка. Власти говорят о "ЧП" – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 23:12
Взрыв в Белгороде: посреди улицы огромная воронка. Власти говорят о
Фотo из соцсетей

В российском городе Белгород, граничащем с Украиной, вечером 20 апреля произошел взрыв, в результате которого на одной из улиц города образовалась огромная воронка. В соцсетях публикуют фото и видео. Местные власти назвали это "чрезвычайным происшествием", но пока не говорят, что конкретно произошло.

"ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждены окна в многоквартирном доме, а еще взрывной волной повреждены несколько припаркованных авто, повалены столбы линии электропередачи.

Взрыв в Белгороде: посреди улицы огромная воронка. Власти говорят о "ЧП" – фото, видео

Между тем люди, снимавшие видео с места событий, говорят о "прилете".

Взрыв в Белгороде: посреди улицы огромная воронка. Власти говорят о "ЧП" – фото, видео

Взрыв в Белгороде: посреди улицы огромная воронка. Власти говорят о "ЧП" – фото, видео

Власти Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащие с Украиной, регулярно заявляют о якобы прилетах по территории трех российских регионов и об "атаках дронов", приписывая это украинской армии.

  • 12 апреля росСМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "за несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.
  • 17 апреля в Белгороде был слышен громкий взрыв. В соцсетях писали о пожаре на одной из городских ТЭЦ после "атаки" якобы украинского беспилотника. Смотрите видео.
Оксана Житнюк
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