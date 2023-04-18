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В Брянской области заявили об "атаке дрона" на местный военкомат

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 23:54
В Брянской области заявили об
Здание военкомата в Новозыбкове (Фото - GoogleMaps)

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о якобы атаке дроном здания военкомата на территории области. Об этом он написал в Telegram.

По словам Богомаза, с помощью беспилотника якобы было атаковано здание военкомата городского округа Новозыбков. Говорит, что пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла.

Богомаз обвинил в "атаке" ВСУ. Никаких фото и видео последствий российский губернатор не опубликовал.

Власти граничащих с Украиной Брянской, Белгородской и Курской областей регулярно заявляют о якобы прилетах по территории трех российских регионов и атаках дронов, приписывая это украинской армии.

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Оксана Житнюк
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