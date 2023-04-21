Писториус о членстве Украины в НАТО: Это не должно решаться только из чувства солидарности

Министр обороны Германии Борис Писториус во время интервью местному изданию ZDF отверг идею о скором вступлении Украины в НАТО.

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По его мнению, такие решения должны приниматься не "из одного лишь чувства солидарности", но и "с холодной головой и горячим сердцем".

"Никак не наоборот", – отметил Писториус.

По словам главы Минобороны Германии, хотя "дверь немножко приоткрылась" для Украины, "сейчас не время решать это".

Он также напомнил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО или Евросоюз не будет подниматься на очередном заседании оборонного Рамштайна 21 апреля.

Президент Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля 2023 года сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

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Мілана Головань

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