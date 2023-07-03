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Зеленский подтвердил недавнюю встречу с главой ЦРУ: Рассказал ему о поле боя и нуждах ВСУ

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03.07.2023, 13:53
Зеленский подтвердил недавнюю встречу с главой ЦРУ: Рассказал ему о поле боя и нуждах ВСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно непублично приезжал в Киев. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, он был удивлен, когда увидел сообщения в медиа о его встрече с Бернсом. 

"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром. Мы обсуждаем важные вещи — что нужно Украине и как Украина готова действовать", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у него нет никаких секретов от ЦРУ, а спецслужбы Украины и США регулярно общаются между собой. 

"Ситуация довольно проста. У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", — подчеркнул глава государства. 

  • Еще в апреле 2023 года министр обороны Германии Писториус заявил, что "совершенно нормально" для ВСУ заходить на территорию РФ для прекращения вторжения.
  • В начале лета министр обороны Британии Уоллес был оптимистично настроен по поводу шансов Украины отвоевать все захваченное РФ с 2014 года.
  • 7 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите в Вильнюсе страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу ввести войска в Украину.

Читайте также: WP: Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Киев. Там с ним поделились планом завершения войны

Дмитрий Гриниченко
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