Зеленский подтвердил недавнюю встречу с главой ЦРУ: Рассказал ему о поле боя и нуждах ВСУ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно непублично приезжал в Киев. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, он был удивлен, когда увидел сообщения в медиа о его встрече с Бернсом.

"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром. Мы обсуждаем важные вещи — что нужно Украине и как Украина готова действовать", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у него нет никаких секретов от ЦРУ, а спецслужбы Украины и США регулярно общаются между собой.

"Ситуация довольно проста. У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", — подчеркнул глава государства.

Еще в апреле 2023 года министр обороны Германии Писториус заявил, что "совершенно нормально" для ВСУ заходить на территорию РФ для прекращения вторжения.

В начале лета министр обороны Британии Уоллес был оптимистично настроен по поводу шансов Украины отвоевать все захваченное РФ с 2014 года.

7 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите в Вильнюсе страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу ввести войска в Украину.

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