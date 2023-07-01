WP: Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Киев. Там с ним поделились планом завершения войны

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс якобы тайно посетил Киев в июне, где с ним поделились планом по завершению войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников, знакомых с переговорами.

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Журналисты утверждают, что Бернс встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и начальником украинской разведки Кириллом Будановым.

Три собеседника издания заявили, что вышеупомянутые лица якобы рассказали главе ЦРУ, что к осени планируют отвоевать значительную территорию, оккупированную Россией, продвинуться в восточную часть Украины, перебросить артиллерию и ракетные системы во временно оккупированный Крым, а затем пойти на переговоры с Москвой.

Журналисты описывают "идеальный сценарий", согласно которому украинские военные получили бы рычаг давления на Россию, продвинувшись к границе с Крымом, взяв его таким образом "в заложники".

Украинские чиновники, с которыми поговорили журналисты, говорят, что после этого, "согласившись не брать остров силой, Киев потребовал бы от России принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада".

"Россия пойдет на переговоры только если почувствует угрозу", – сказал WP неназванный украинский чиновник.

Еще в апреле 2023 года министр обороны Германии Писториус заявил, что "совершенно нормально" для ВСУ заходить на территорию РФ для прекращения вторжения.

В начале лета министр обороны Британии Уоллес был оптимистично настроен по поводу шансов Украины отвоевать все захваченное РФ с 2014 года.

7 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите в Вильнюсе страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу ввести войска в Украину.

21 июня Зеленский заявил, что Украина не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта.

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