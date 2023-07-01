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WP: Глава ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ. Там з ним поділилися планом завершення війни

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 08:12
WP: Глава ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ. Там з ним поділилися планом завершення війни - Фото
Вільям Бернс (Фото: ЕРА)

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс нібито таємно відвідав Київ у червні, де з ним поділилися планом щодо завершення війни. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських та американських чиновників, знайомих з переговорами.

Журналісти стверджують, що Бернс зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським та начальником української розвідки Кирилом Будановим.

Три співрозмовники видання заявили, що вищезазначені особи нібито розповіли главі ЦРУ, що до осені планують відвоювати значну територію, окуповану Росією, просунутися в східну частину України, перекинути артилерію і ракетні системи до тимчасово окупованого Криму, а потім піти на переговори з Москвою.

Журналісти описують "ідеальний сценарій", згідно з яким українські військові отримали б важіль тиску на Росію, просунувшись до кордону з Кримом, взявши його таким чином "у заручники".

Українські чиновники, з якими поговорили журналісти, кажуть, що після цього, "погодившись не брати півострів силою, Київ зажадав би від Росії прийняти будь-які гарантії безпеки, які Україна зможе отримати від Заходу".

"Росія піде на переговори, тільки якщо відчує загрозу", – сказав WP неназваний український чиновник.

  • Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.
  • На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ із 2014 року.
  • 7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.
  • 21 червня Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту.

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Мілана Головань
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