WP: Глава ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ. Там з ним поділилися планом завершення війни

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс нібито таємно відвідав Київ у червні, де з ним поділилися планом щодо завершення війни. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських та американських чиновників, знайомих з переговорами.

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Журналісти стверджують, що Бернс зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським та начальником української розвідки Кирилом Будановим.

Три співрозмовники видання заявили, що вищезазначені особи нібито розповіли главі ЦРУ, що до осені планують відвоювати значну територію, окуповану Росією, просунутися в східну частину України, перекинути артилерію і ракетні системи до тимчасово окупованого Криму, а потім піти на переговори з Москвою.

Журналісти описують "ідеальний сценарій", згідно з яким українські військові отримали б важіль тиску на Росію, просунувшись до кордону з Кримом, взявши його таким чином "у заручники".

Українські чиновники, з якими поговорили журналісти, кажуть, що після цього, "погодившись не брати півострів силою, Київ зажадав би від Росії прийняти будь-які гарантії безпеки, які Україна зможе отримати від Заходу".

"Росія піде на переговори, тільки якщо відчує загрозу", – сказав WP неназваний український чиновник.

Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.

На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ із 2014 року.

7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.

21 червня Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту.

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