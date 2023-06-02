Глава ЦРУ Бернс таємно відвідав Китай, щоб "розморозити" відносини між державами – FT

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами. Посадовцю "часто доручають делікатні закордонні місії", повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

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Зазначається, що таємний візит Бернса свідчить про те, наскільки Білий дім "стурбований погіршенням відносин між Пекіном і Вашингтоном".

Джерела видання повідомили, що директор ЦРУ їздив до Китаю задля переговорів з офіційними особами держави.

Видання зауважує, що цей візит відбувся у той момент, коли США наполягають на взаємодії з Китаєм на високому рівні задля стабілізації відносин між державами.

У Білому домі та ЦРУ не коментували цю інформацію.

ЗМІ з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що під час візиту Бернс зустрівся з представниками китайської розвідки.

"Минулого місяця директор Бернс відвідав Пекін, де зустрівся з китайськими колегами та наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку в розвідувальних каналах", — сказало джерело.

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Видання зауважує, що раніше президент США Джо Байден просив директора ЦРУ проводити "делікатні місії" у країні та за кордоном.

Зокрема, Бернс відвідав Росію в листопаді 2021 року, щоб застерегти російських посадовців від вторгнення в Україну.

Минулого місяця Байден без подробиць заявив, що очікує неминучої "відлиги" у відносинах між США та Китаєм. Видання стверджує, що Бернс відвідав Китай до цієї заяви.

Білий дім намагався розпочати обмін інформацією з Китаєм після "бурхливого періоду" – інциденту зі шпигунським аеростатом над США у лютому.

10 лютого 2023 року у Білому домі заявили, що китайський аеростат, збитий США, був обладнаний для перехоплення даних розвідки.

12 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав акцентувати військовий вишкіл в армії на "реальні бойові дії". Директор ЦРУ відповів, що треба серйозно ставитись до амбіцій Китаю щодо Тайваню.

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