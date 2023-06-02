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Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Китай, чтобы "разморозить" отношения между странами – FT

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 19:05
Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Китай, чтобы
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами. Чиновнику "часто поручают деликатные зарубежные миссии", сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что тайный визит Бернса говорит о том, насколько Белый дом "обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном".

Источники издания сообщили, что директор ЦРУ ездил в Китай для переговоров с официальными лицами государства.

Издание отмечает, что этот визит состоялся в тот момент, когда США настаивают на взаимодействии с Китаем на высоком уровне для стабилизации отношений между государствами.

В Белом доме и ЦРУ не комментировали эту информацию.

СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что во время визита Бернс встретился с представителями китайской разведки.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и отметил важность поддержки открытых линий связи в разведывательных каналах", — сказал источник.

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Издание отмечает, что ранее президент США Джо Байден просил директора ЦРУ проводить "деликатные миссии" в стране и за границей.

В частности, Бернс посетил Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь российских чиновников от вторжения в Украину.

В прошлом месяце Байден без подробностей заявил, что ожидает неизбежной "оттепели" в отношениях между США и Китаем. Издание утверждает, что Бернс посетил Китай до этого заявления.

Белый дом пытался начать обмен информацией с Китаем после "бурного периода" – инцидента со шпионским аэростатом над США в феврале.

  • 10 февраля 2023 года в Белом доме заявили, что китайский аэростат, сбитый США, был оборудован для перехвата данных разведки.
  • 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал акцентировать военное обучение в армии на "реальные боевые действия". Директор ЦРУ ответил, что нужно серьезно относиться к амбициям Китая по Тайваню.
Артём Джерипа
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