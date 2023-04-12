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Си Цзиньпин призвал армию усилить подготовку к "реальным боевым действиям". Ответ ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 15:21
Си Цзиньпин призвал армию усилить подготовку к
Си Цзиньпин (Фото: Синьхуа)

Лидер КНР Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям". Об этом сообщает государственное китайское агентство Синьхуа.

Этот приказ прозвучал во время визита Си в Южную зону боевого командования НОАК, где он осуществлял, в частности, проверку Военно-морских сил.

"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения", – сказал он.

По словам китайского лидера, для этого армия должна "энергично развивать новые боевые силы и средства".

"Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск", – отметил он.

По мнению директора ЦРУ США Уильяма Бернса, которое он озвучил на брифинге, к амбициям Китая в отношении Тайваня следует относиться серьезно, поскольку Си "хочет быть готов к вторжению на полуостров до 2027 года".

"Я не считаю конфликт неизбежным, однако риски будут расти в ближайшую декаду", – сказал он, добавив, что лидер КНР "оценивает риски, наблюдая за Украиной".

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Мілана Головань
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Китай война геополитика армия си цзиньпин тайвань подготовка Уильям Бернс
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