Си Цзиньпин призвал армию усилить подготовку к "реальным боевым действиям". Ответ ЦРУ
Лидер КНР Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям". Об этом сообщает государственное китайское агентство Синьхуа.
Этот приказ прозвучал во время визита Си в Южную зону боевого командования НОАК, где он осуществлял, в частности, проверку Военно-морских сил.
"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения", – сказал он.
По словам китайского лидера, для этого армия должна "энергично развивать новые боевые силы и средства".
"Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск", – отметил он.
По мнению директора ЦРУ США Уильяма Бернса, которое он озвучил на брифинге, к амбициям Китая в отношении Тайваня следует относиться серьезно, поскольку Си "хочет быть готов к вторжению на полуостров до 2027 года".
"Я не считаю конфликт неизбежным, однако риски будут расти в ближайшую декаду", – сказал он, добавив, что лидер КНР "оценивает риски, наблюдая за Украиной".
- 16 октября 2022 года Си открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвень сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- 8 апреля 2023 года Китай начал военные учения с окружения Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой острова.
- В тот же день топ-республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска в Тайвань, если туда вторгнется Китай.
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