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Топ-республиканец заявил, что США могут направить войска в Тайвань в случае вторжения КНР

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 15:35
Топ-республиканец заявил, что США могут направить войска в Тайвань в случае вторжения КНР - Фото
Майкл Маккол (Фото: ЕРА)

США могут направить свои войска в Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом в интервью Fox News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", – сказал конгрессмен.

По его словам, речь идет о "санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны".

6 апреля 2023 года глава самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в США. В тот же день Минобороны Тайваня заявило о фиксации вокруг острова одного самолета и трех кораблей армии КНР. Один из самолетов Китая входил в зону действия противовоздушной обороны Тайваня.

После встречи тайваньского лидера правительство КНР анонсировало проведение военных учений 10 апреля неподалеку от Тайваня.

Читайте также: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань – ФБР

Мілана Головань
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Майкл МакКол Китай война геополитика учения КНР войска тайвань Цай Инвэнь
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