Топ-республиканец заявил, что США могут направить войска в Тайвань в случае вторжения КНР

США могут направить свои войска в Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом в интервью Fox News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

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"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", – сказал конгрессмен.

По его словам, речь идет о "санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны".

6 апреля 2023 года глава самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в США. В тот же день Минобороны Тайваня заявило о фиксации вокруг острова одного самолета и трех кораблей армии КНР. Один из самолетов Китая входил в зону действия противовоздушной обороны Тайваня.

После встречи тайваньского лидера правительство КНР анонсировало проведение военных учений 10 апреля неподалеку от Тайваня.

16 октября 2022 года Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.

Пекин пригрозил, что у Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".

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Мілана Головань

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