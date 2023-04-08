Топ-республиканец заявил, что США могут направить войска в Тайвань в случае вторжения КНР
США могут направить свои войска в Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом в интервью Fox News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.
"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", – сказал конгрессмен.
По его словам, речь идет о "санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны".
6 апреля 2023 года глава самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в США. В тот же день Минобороны Тайваня заявило о фиксации вокруг острова одного самолета и трех кораблей армии КНР. Один из самолетов Китая входил в зону действия противовоздушной обороны Тайваня.
После встречи тайваньского лидера правительство КНР анонсировало проведение военных учений 10 апреля неподалеку от Тайваня.
- 16 октября 2022 года Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что у Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
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