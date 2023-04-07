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Китай проведет военные учения вблизи Тайваня после визита тайваньского лидера в США

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 19:29
Китай проведет военные учения вблизи Тайваня после визита тайваньского лидера в США - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китайские военные проведут военные учения у своего побережья недалеко от Тайваня. Об этом заявило правительство Китая через несколько дней после того, как президент Тайваня вернулась из поездки, предусматривавшей остановки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, передает Bloomberg.

Учения с боевыми стрельбами пройдут в Тайваньском проливе у округа Пинтан с 07:00 до 20:00 10 апреля, говорится в заявлении морской администрации провинции Фуцзянь. Пинтан находится примерно в 130 км от Тайваня.

В анонсе учений не упоминаются визиты президента Цай Инвэнь в США, Белиз и Гватемалу.

Как отмечается, Китай выразил протест против этой поездки, а анонсированные учения могут служить знаком осуждения. В 2022 году Китай объявил об аналогичных военных учениях в том же районе, где тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси готовилась посетить Тайвань.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань — ФБР

Наталія Медведєва
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Китай военные учения тайвань
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