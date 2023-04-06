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Тайвань. Маккарти встретился с главой острова — Китай угрожает и отправил боевые корабли

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 08:41
Тайвань. Маккарти встретился с главой острова — Китай угрожает и отправил боевые корабли - Фото
Кевин Маккарти (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с главой самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь в США, Китай угрожает в ответ и отправляет военные корабли к острову.

Маккарти, который является третьим по влиятельности должностным лицом США после президента и вице-президента, встретился с Цай Инвэнь 5 апреля — она находится с транзитной поездкой в США. 

По его словам, дружба между США и Тайванем "никогда не была крепче". 

"Тайвань — это успешная демократия, процветающая экономика и мировой лидер в области здравоохранения и науки. Наше сотрудничество продолжает расширяться посредством диалога и обмена", — заявил Маккарти.

Министерство иностранных дел КНР в ответ осудило встречу политиков, обвинив США в "предоставлении трибуны для сепаратистских высказываний о независимости Тайваня".

Пекин обвинил Вашингтон в сговоре с островом для сдерживания КНР через Тайвань. 

"Китай, реагируя на серьезные ошибки в отношении сговоров между США и Тайванем, предпримет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении.

Утром 6 апреля Министерство обороны Тайваня заявило о фиксации вокруг острова одного самолета и трех кораблей армии КНР. Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям и ракетным комплексам реагировать на действия Пекина. 

Один из самолетов Китая входил в зону действия противовоздушной обороны Тайваня. 

Дмитро Гриниченко
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Китай США тайвань Цай Инвэнь Кевин МакКарти
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