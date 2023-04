Тайвань. Маккарти встретился с главой острова — Китай угрожает и отправил боевые корабли

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с главой самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь в США, Китай угрожает в ответ и отправляет военные корабли к острову.

Маккарти, который является третьим по влиятельности должностным лицом США после президента и вице-президента, встретился с Цай Инвэнь 5 апреля — она находится с транзитной поездкой в США.

По его словам, дружба между США и Тайванем "никогда не была крепче".

"Тайвань — это успешная демократия, процветающая экономика и мировой лидер в области здравоохранения и науки. Наше сотрудничество продолжает расширяться посредством диалога и обмена", — заявил Маккарти.

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp