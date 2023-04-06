Тайвань. Маккарти встретился с главой острова — Китай угрожает и отправил боевые корабли

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с главой самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь в США, Китай угрожает в ответ и отправляет военные корабли к острову.

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Маккарти, который является третьим по влиятельности должностным лицом США после президента и вице-президента, встретился с Цай Инвэнь 5 апреля — она находится с транзитной поездкой в США.

По его словам, дружба между США и Тайванем "никогда не была крепче".

"Тайвань — это успешная демократия, процветающая экономика и мировой лидер в области здравоохранения и науки. Наше сотрудничество продолжает расширяться посредством диалога и обмена", — заявил Маккарти.

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

Министерство иностранных дел КНР в ответ осудило встречу политиков, обвинив США в "предоставлении трибуны для сепаратистских высказываний о независимости Тайваня".

Пекин обвинил Вашингтон в сговоре с островом для сдерживания КНР через Тайвань.

"Китай, реагируя на серьезные ошибки в отношении сговоров между США и Тайванем, предпримет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении.

Утром 6 апреля Министерство обороны Тайваня заявило о фиксации вокруг острова одного самолета и трех кораблей армии КНР. Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям и ракетным комплексам реагировать на действия Пекина.

Один из самолетов Китая входил в зону действия противовоздушной обороны Тайваня.

1 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/Ful92yI4nd — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C.

Дмитро Гриниченко

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