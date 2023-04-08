Китай начал военные учения по окружению Тайваня. Назвали это "строгим предупреждением"
Китай начал военные учения своей армии по окружению Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой острова Цай Инвэнь. Об этом сообщило пропагандистское издание Global Times, которое контролируется Компартией КНР.
Командование восточного театра военных действий армии Китая проведет боевое патрулирование и совместные учения вокруг Тайваня с субботы по понедельник.
В Пекине назвали учения "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня и их сговору с внешними силами".
"Это необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — заявили в КНР.
GT отмечает, что военные учения китайской армии заключаются в окружении Тайваня с четырех сторон.
Минобороны Тайваня заявило, что обнаружило 42 самолета и восемь кораблей армии Китая, 29 самолетов пересекли северную, центральную и южную срединные линии Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону действия противовоздушной обороны.
На острове поручили своей авиации, флоту и ракетным комплексам реагировать на угрозы.
- Пекин грозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября Минобороны Китая отчиталось о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
- 6 апреля спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с главой самоуправляемого Тайваня Цай Инвэнь в США.
Читайте также: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань — ФБР
Комментарии