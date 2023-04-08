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Китай начал военные учения по окружению Тайваня. Назвали это "строгим предупреждением"

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 08:37
Китай начал военные учения по окружению Тайваня. Назвали это
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китай начал военные учения своей армии по окружению Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой острова Цай Инвэнь. Об этом сообщило пропагандистское издание Global Times, которое контролируется Компартией КНР.

Командование восточного театра военных действий армии Китая проведет боевое патрулирование и совместные учения вокруг Тайваня с субботы по понедельник. 

В Пекине назвали учения "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня и их сговору с внешними силами".

"Это необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — заявили в КНР.

GT отмечает, что военные учения китайской армии заключаются в окружении Тайваня с четырех сторон.

Минобороны Тайваня заявило, что обнаружило 42 самолета и восемь кораблей армии Китая, 29 самолетов пересекли северную, центральную и южную срединные линии Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону действия противовоздушной обороны.

На острове поручили своей авиации, флоту и ракетным комплексам реагировать на угрозы.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань — ФБР

Дмитро Гриниченко
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Китай учения тайвань Цай Инвэнь Кевин МакКарти
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